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Публикации за 20.02.17

Биржевой курс евро опять опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс евро опять опустился ниже 62 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже курс доллара вновь снизился почти вплотную до отметки 58 рублей, евро опустился ниже уровня в 62 рубля.

К 10:20 мск биржевой курс американской валюты подешевел до 58,12 рубля, европейской – до 61,72. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,6342 рубля, евро – 61,4496.

Как отмечают аналитики, поддержку рублю оказывают начавшийся налоговый период, а также подрастающие нефтяные цены и улучшение агентством Moody's прогноза суверенного рейтинга РФ.

В настоящее время стоимость «черного золота» марки Brent вновь превысила отметку $56 за баррель, американская нефть WTI продается по $53,99.

Напомним, рубль начал ослабляться в пятницу после заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который назвал укрепление национальной валюты временным краткосрочным явлением, не связанным с фундаментальными факторами, и прогнозировал ослабление нацвалюты.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», в этой ситуации правительство готово принять меры в случае дальнейшего роста курса рубля. «Так что шансы на продолжение локального отскока по доллару достаточно высокие. Нефтяной фактор несколько дней вообще может игнорироваться», – считают финансисты.

В компании IT Invest обращают внимание, что на этой неделе банки должны вернуть около $3 млрд в рамках валютного РЕПО что также вызовет спрос на валютную ликвидность и может оказать давление на рубль.

Владислав Антонов из «Альпари» считает, что спекулянты отстанут от рубля, когда последуют реальные действия со стороны властей.

«Настало время проверить намерения покупателей двигаться выше, чтобы окончательно переломить бычий тренд по рублю. Для этого им нужно во время налогового периода и роста цен на нефть не дать опуститься курсу доллара ниже 57,55 руб., евро – 60,94 руб. При прохождении этих уровней покупки рубля возобновятся. Спекулянты отстанут от рубля, когда последуют реальные действия со стороны властей по ограничению укрепления национальной валюты», – считает эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.02.17

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