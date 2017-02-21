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Публикации за 21.02.17

Валютные спекулянты не слушаются правительство: рубль снова укрепился

Валютные спекулянты не слушаются правительство: рубль снова укрепился

Заявления правительственных чиновников о вреде укрепления рубля вновь перестали действовать на финансовых игроков: национальная валюта вновь усилилась. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 58 рублей, евро – почти до 61 рубля.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», данные которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара составил 57,8590 рубля. В то же время евро продавался на бирже по 61,18 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 58,0967 рубля, европейской – 61,6987.

Торги на валютном рынке проходят на фоне незначительного повышения нефтяных котировок. В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется на уровне $56,57 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $54,20.

Как отмечают аналитики, в данном случае на рубль в большей степени оказывают другие – ненефтяные – факторы, в том числе, наступивший налоговый период.

«Рубль пока находится в достаточно комфортных условиях. Цены на нефть растут на признаках реального выполнения странами соглашения ОПЕК+. Внутренних рисков у рубля пока немного. Власти озабочены его недавним укреплением, однако пока не готовы предпринимать шагов для выравнивания курсов до более комфортных с точки зрения бюджетных показателей», – говорится в обзоре банка «Зенит».

Финансисты отмечают, что впереди также налоговый период с оставшимся объемом платежей на уровне 0,6 трлн рублей.

«С учетом приближающихся длинных выходных, активизации экспортеров стоит ожидать уже в ближайшие пару дней. Ситуация на мировых площадках остается волатильной, что заставит их продавать валюту даже при текущих низких уровнях обменных курсов», – отмечают эксперты.

Напомним, рубль начал ослабляться в прошлую пятницу после заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который назвал укрепление национальной валюты временным краткосрочным явлением, не связанным с фундаментальными факторами, и прогнозировал ослабление нацвалюты.

Днем ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что доллар по 57 рублей – это не катастрофа, но удар по национальной экономике.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.02.17

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