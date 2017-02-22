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Публикации за 22.02.17

Банк России опустил ещё ниже официальные курсы доллара и евро

Банк России опустил ещё ниже официальные курсы доллара и евро

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на выходные дни и предстоящий понедельник официальный курс доллара до 57,4762 рубля, евро – до 60,4535. Однако биржевые курсы валют во второй половине дне несколько подорожали.

К 13:30 мск доллар продавался на бирже по 57,84 рубля, евро – 60,76 рубля.

По оценкам аналитиков, снижение биржевого курса рубля произошло в результате укрепления американской валюты на международном рынке форекс, а также возобновившегося снижения мировых цен на нефть.

В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется с понижением почти на 0,5% на уровне $56,31 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $54,03 (-0,5%).

Накануне нефтяные котировки поднимались до $57,31 впервые за почти три недели после комментариев главы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о намерениях картеля повысить уровень выполнения пакта о сокращении добычи. Противовесом выступает рост добычи и запасов в США, которые увеличиваются по мере роста нефтяных цен после заключения и исполнения пакта ОПЕК+, отмечает Reuters.

Пара евро/доллар торгуется на форексе вблизи $1,0508. Американская валюта отбирает у европейской четверть процента с начала дня, после того как накануне «американец» вырос на 0,7%. Ранее была достигнута отметка $1,0496 впервые с 11 января из-за усиления «ястребиной» тональности в комментариях руководства ФРС.

Тем не менее, поддержку рублю оказывает начавшийся налоговый период, а также активные спекуляции на валютном рынке, благодаря высокой ключевой ставке Банка России.

Сейчас ставка ФРС находится в диапазоне 0,50-0,75% годовых, что позволяет использовать доллар в качестве валюты фондирования для спекуляций на разнице с российскими процентными ставками при текущей жесткой политике ЦБР, который держит свою ключевую ставку на уровне 10% годовых на фоне инфляции 5% в годовом исчислении.

Москва, Анастасия Смирнова

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