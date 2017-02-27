Биржевые курсы евро и доллара опять опустились ниже официального

Публикации за 27.02.17

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 28 февраля, официальный курс доллара почти на 50 копеек до 57,9371 рубля, евро – на 80 копеек до 61,2569 рубля. Между тем биржевые курсы валют вновь опустились ниже этих уровней.

К 15:26 мск на биржевых торгах доллар подешевел до 57,70 рубля, евро – до 61,06.

Поддержкой для отечественной валюты выступают завершающийся налоговый период, а также подрастающие нефтяные котировки. «Черное золото» марки Brent сегодня повышается на 0,8% и торгуется около отметки $56,5 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $54,40 за баррель.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, которых цитирует Reuters, учитывая длинные выходные, которые не позволяли экспортерам продавать валюту, а также то, что рынок нефти идет вверх, сегодня активные продажи иностранной валюты ведут к снижению курса доллара.

Между тем, как считает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, у биржевых игроков аппетит к риску начинает снижаться на фоне обеспокоенностью французскими выборами, где в случае победы Марин Ле Пен ожидается резкий обвал котировок в связи с ее планами вывести Францию из ЕС.

По его оценке, отечественная валюта исчерпала запасы для укрепления и может начать резко падать, если на рынках акций начнется давно назревшая коррекция, которая, возможно, уже началась на российском рынке.

«На рынке нефти по-прежнему наблюдается сочетание низкой волатильности и рекордно бычьего позиционирования, что может спровоцировать краткосрочный сильный обвал цен», – говорится в обзоре эксперта.

Отмечая все еще сохраняющуюся привлекательность рубля как валюты керри-трейд для нынешних ценовых уровней нефти, эксперт не ожидает укрепления рубля на текущей неделе. «Мы ожидаем торговый диапазон 57,7 – 60,5 за доллар. Евро можно ожидать в диапазоне 60,5-63,5», – отметил аналитик.

Москва, Анастасия Смирнова

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