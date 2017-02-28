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Публикации за 28.02.17

Нефть дешевеет: биржевой курс доллара поднялся выше 58 рублей

Нефть дешевеет: биржевой курс доллара поднялся выше 58 рублей

Сегодня во второй половине дня на торгах на Московской бирже американская валюта поднялась выше отметки в 58 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 14:18 мск доллар подорожал до 58,11 рубля, евро – до 61,60 на фоне понижения нефтяных котировок.

Между тем официальные курсы валют на завтра, 1 марта, останутся ниже нынешних биржевых значений. Банк России установил курс доллара на уровне 57,9627 рубля, евро – 61,3883.

Поддержку рублю, с одной стороны, оказывает завершающийся налоговый период, с другой – против российской валюты играет понижение нефтяных цен. К настоящему времени «черное золото» марки Brent продается с понижением на 0,2% на отметке $55,77 за баррель. Американская нефть дешевеет примерно так же и торгуется на уровне $53,92 за баррель.

По оценке аналитиков, в следующем месяце после прохождения февральского налогового периода российской валюте может быть сложнее сохранять позитивную динамику. Финансисты полагают, что высоковероятен возврат доллара к уровням 59 рублей и выше в марте.

«Ключевыми факторами для курса российской валюты в марте может стать несколько более существенный объем внешних погашений российских компаний и банков по сравнению со средним объемом в течение года. Кроме того, высока вероятность повышения ставки ФРС США, что может стать негативным фактором для рынков развивающихся валют», – считает Ольга Лапшина из банка «Нордеа», передает Reuters.

В марте, по данным Банка России, номинальный объем выплат по внешнему долгу вместе с процентами превысит $15,8 млрд, тогда как в текущем месяце он составляет $7,2 млрд. Исходя же из предстоящих платежей 30 крупнейших нефинансовых заемщиков, Центробанк оценил объем их мартовских общих предстоящих платежей в $11,6 млрд (из них чистых – $7,3 млрд) против менее $2 млрд ($1,6 млрд чистых выплат) в феврале.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 28.02.17

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