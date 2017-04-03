Доллар снова стал дороже 56 рублей

Публикации за 03.04.17

Сегодня американская и европейская валюты незначительно подорожали по отношению к российскому рублю. На торгах на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 56 рублей, евро стал дороже 60 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара поднялся на 18 копеек до 56,1396 рубля. В то же время евро продавался на бирже по 60,1 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 55,9606 рубля, евро – 59,8107.

Валютные торги проходят на фоне подорожавших в пятницу мировых цен на нефть, которые сегодня незначительно дешевеют. Североморское «черное золото» марки Brent продается с понижением на 0,2% на уровне $53,40 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется вблизи отметки $50,5 за баррель, теряя лишь 0,05%.

Влияние на курс отечественной валюты могла оказать изменившая ситуация на международном валютном рынке forex, где курс доллара снижается к евро после высказываний представителей Федеральной резервной системы США и в ожидании саммита США – Китай.

Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил в пятницу, что текущий прогноз, предполагающий три подъема ставки в 2017 году, включая мартовское повышение, является оправданным. Однако он отметил, что вопрос о точном числе повышений будет зависеть от состояния экономики США, отмечает «Финмаркет».

Евро по состоянию на 11:30 мск вырос до $1,0674 против $1,0652 на закрытие предыдущей сессии.

Москва, Анастасия Смирнова

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