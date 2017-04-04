Доллар подорожал почти на 40 копеек

Публикации за 04.04.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне возобновившегося падения мировых цен на нефть. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара подскочил почти на 40 копеек по сравнению с итогами вчерашней сессии.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием дня назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара поднялся почти на 42 копейки до 56,5553 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 60,30 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 56,1396 рубля, европейской – 59,8953.

Валютные торги проходят на воне возобновившегося снижения мирровых цен на нефть. Сегодня североморское «черное золото» марки Brent продается дешевле $53 за баррель на уровне $52,9. Американская нефть марки WTI торгуется около $50 за баррель. Поводом для падения котировок стали новости о возобновлении нефтедобычи в Ливии.

По оценкам экспертов, риск ослабления российской валюты остается высоким: обоснованный курс доллара в настоящее время составляет 62-64 рубля. Экономисты обратили внимание, что нынешнее укрепление рубля связано преимущественно с интересом нерезидентов к российским финансовым активам в условиях повышенных процентных ставок в РФ и сравнительно высоких цен на нефть (около $55 за баррель).

«По оценкам наших экспертов, реальный эффективный курс рубля, находившийся на протяжении 2016 г. вблизи фундаментально обоснованного уровня, в начале 2017 г. начал от него отклоняться и в настоящее время переоценен примерно на 5%. Возврат реального эффективного курса к равновесной траектории подразумевает номинальное ослабление рубля примерно на 8% (т.е. фундаментально обоснованный номинальный курс составляет 62-64 руб. за долл.)», – говорилось в опубликованном накануне мониторинге, подготовленном экономистами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской Академии внешней торговли.

Москва, Анастасия Смирнова

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