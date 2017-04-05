Нефть приближается к $55: доллар подешевел на 66 копеек

Публикации за 05.04.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подешевели по отношению к российскому рублю на фоне активного повышения нефтяных котировок. На торгах на Московской бирже доллар снова стал дешевле 56 рублей, а евро опустился ниже 60 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», данные которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара упал на 66 копеек до 55,8940 рубля. В то же время евро продавался по 59,7083 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 56,5553 рубля, евро – 60,2427.

Торги проходят на фоне повышения нефтяных котировок, поддержку которым оказали новости о приостановке добычи по техническим причинам на одном из крупнейших месторождений в Северном море – Баззард – мощностью 180 тысяч баррелей в день, а также предварительная статистика по запасам сырья в США от Американского института нефти. Согласно этим данным, запасы сырой нефти сократились на 1,8 млн баррелей, запасы бензинов – на 2,6 млн баррелей, дистиллятов – на 2 млн баррелей, отмечают аналитики «Промсвязьбанка». По их оценке, в марте средние цены на нефть могут составить $55-57 за баррель.

В настоящее время «черное золото» марки Brent прибавляет в цене почти 1% и торгуется на отметке $54,72. Американская нефть марки WTI продается по $51,55 (+1%).

Москва, Анастасия Смирнова

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