Подорожавшая нефть опустила доллар ниже 57 рублей

Публикации за 11.04.17

Сегодня американская и европейская валюта дешевеют по отношению к российскому рублю на фоне роста нефтяных котировок, поднявшихся к $56 за баррель. На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 57 рублей, евро приближается к отметке в 60 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой служат ориентиром для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара снизился почти на 43 копейки до 56,9552 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 60,3 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 57,3896 рубля, европейской – 60,7469.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне повышения мировых цен на нефть. Стоимость североморского «черного золота» колеблется вблизи уровня в $56 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется около $53 за баррель.

Как отмечают аналитики, укреплению рубля помогает не только дорожающая нефть, уточняет Reuters. В плюс отечественной валюте также продажа экспортной выручки и заявленный Центробанком очередной депозитный аукцион «тонкой настройки», что все вместе перевешивает внешнеполитические риски из-за обострения ситуации вокруг Сирии.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.04.17

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