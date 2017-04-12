С разрешением полиции стрелять по толпе вышла осечка: «ЕР» отзывает законопроект

Публикации за 12.04.17

Законопроект с разрешением сотрудникам полиции открывать стрельбу по толпе оказался не согласован с фракцией «Единая Россия» и экспертным сообществом. Как заявил сегодня вице-спикер Госдумы от «ЕР» Сергей Неверов, руководство фракции рекомендовало авторам документа отозвать свою инициативу.

«Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», – сказал Неверов в комментарии «Интерфаксу».

Как сообщал «Новый День», законопроект, разрешающий полицейским стрелять по толпе в случае террористической угрозы или угрозы захвата здания органов власти, был подготовлен председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым и накануне был внесен в нижнюю палату парламента.

Поправка в закон о полиции предусматривает, что сотрудник полиции может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов государственной власти. При этом он должен принять меры для того, чтобы не пострадали лица, которые не причастны к противоправным действиям.

Таким образом полицию планировалось приравнять к служащим ФСБ и Росгвардии, которые ранее уже получили право открывать стрельбу по толпе.

Москва, Анастасия Смирнова

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