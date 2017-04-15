Американские горки Трампа / Эксперт из США обвинил своего президента в «фундаментальном непонимании» геополитики

Публикации за 15.04.17

Президента США Дональда Трампа на своем посту ждут «нелегкие американские горки»: небывалая поляризация американского политического истеблишмента затрудняет его работу, а его собственный взбалмошный характер мешает ему грамотно и постепенно выстраивать свою линию. По мнению президента Американской Ассоциации политических консультантов (ААPC) Марка Меллмана, такая ситуация негативно скажется на развитии российско-американских отношений.

С его точки зрения, новый президент США уже не раз продемонстрировал полную некомпетентность и «фундаментальное непонимание» геополитических процессов.

«Он говорил, что заклеймит Китай, как валютного манипулятора, а сейчас – нет, ничего такого, они молоды!» – обратил внимание Меллман, выступая на IV Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

Эксперт считает, что таким образом Трамп демонстрирует готовность к резкому изменению. «Таких примеров (как с Китаем) много. Он готов к 180 градусному развороту. Он плохо информирован и при этом гибок и изменчив», – подчеркнул Меллман и напомнил, что по ближневосточному вопросу Трамп продемонстрировал точно такую же изменчивость, сначала заявив, что не будет вмешиваться в войну в Сирии, а затем отправил туда почти шесть десятков бомб.

По словам эксперта, приход Трампа к власти усилил политическую поляризацию и «высокую конфликтность между партиями». «Трампа ждут нелегкие американские горки», – отметил он в этой связи.

Как считает Меллман, информация о якобы «российском следе» в президентских выборах в СЩА 2016 года еще более разделила американский истеблишмент: если демократы стали относится к России еще хуже и «подняли хай», то республиканцы – «подобрели».

По мнению Меллмана, такая ситуация свидетельствует о том, что выстраивать продуктивные и более близкие отношения будет очень трудно.

«Геополитическую конкуренцию никто не отменял, боюсь, что она продолжится и продолжится на более высоком уровне», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.17

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