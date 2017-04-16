Саудовская Аравия заявила о намерении сотрудничать с Россией в борьбе с международным терроризмом

Публикации за 16.04.17

Саудовская Аравия готова к сотрудничеству с Россией по сирийскому вопросу и борьбе с международным терроризмом. Об этом стало известно после переговоров спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом.

В ходе встречи были затронуты, в том числе, международные вопросы, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровнях по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

«Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности», – подчеркнула Матвиенко.

Король Сальман Бен Абдельазиз Аль Сауд высказался за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям и выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты такого взаимодействия.

Эр-Рияд, Служба информации РИА «Новый День»

Эр-Рияд. Другие новости 16.04.17

В Москве в пасхальных богослужениях приняли участие более миллиона человек. / Алексей Ситников: Путин готовит почву для 2024 года. / Эксперты: Высокая явка и одновременная консолидация народа «за» Путина невозможны. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»