Россия разочаровалась в Трампе: треть жителей страны уже не исключают войну

Публикации за 17.04.17

Последние события на международной арене негативно повлияли на отношение жителей России к Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу. Подавляющее большинство граждан РФ разуверились в позитивных изменениях, а около трети считают возможным вооруженное столкновение между Россией и США. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным социологов, в последний месяц, по мнению граждан РФ, российско-американские отношения ухудшились: если ещё в марте соответствующий индекс был равен -45 пунктов, то в апреле -68. Большинство респондентов дают негативные оценки: 42% считают отношения напряженными, 28% – прохладными, 12% – враждебными. Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей) достигла 30%.

К президенту США Трампу сегодня жители РФ относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%. В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%). По сравнению с мартом, уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают существенно реже.

Как показывают данные ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник», пятая доля респондентов (20%) считает, что с момента избрания Трампа связи России и США окрепли и почти столько же (17%) – что они ухудшились. Большинство (55%) однако пока не видит ни прогресса, ни регресса.

Вместе с тем оптимизм в отношении позитивных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона заметно снизился: если в марте улучшения в двух-трехлетней перспективе ожидали 58%, то сегодня – 34%. Негативный прогноз дают 15%, еще 38% полагают, что ситуация не изменится.

Комментируя результаты исследования, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что ракетный удар США по Сирии стал «холодным душем» для значительной части россиян, ещё недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне.

«Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия. И хотя надежды на новую «оттепель» в двусторонних отношениях ещё не исчезли полностью, наши сограждане все реже испытывают к Трампу оптимистические ожидания», – сказал Федоров.

Как сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года, согласно опросам ВЦИОМ, почти половина – 46% – жителей РФ после выборов президента США, на которых победил Трамп, поверили в восстановление и укрепление российско-американских отношений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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