Биржевой курс доллара приподнялся выше 56 рублей

Публикации за 19.04.17

Падение мировых цен на нефть ниже $55 за баррель спровоцировало ослабление отечественной валюты. На торгах на Московской бирже доллар вновь поднялся выше 56 рублей, евро стал дороже 60 рублей. Впрочем, аналитики полагают, что это кратковременное изменение – впереди вновь ожидается повышение и нефтяных котировок, и укрепление рубля.

К 10:30 мск биржевой курс доллара торговался на уровне 56,17 рубля, евро – 60,26. Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 55,9793 рубля, европейской – 59,6124.

Валютные торги проходят на фоне новых попыток роста нефтяных котировок, опустившихся накануне ниже $55 за баррель. Снижению цен на сырье способствовали данные о том, что добыча «черного золота» в США увеличилась до 9,24 млн баррелей в сутки, благодаря чему Штаты стали третьим по величине производителем после России и Саудовской Аравии.

Против нефти сыграл и рост производства сырья в Саудовской Аравии до 10 млн баррелей в сутки в феврале с 9,75 миллиона баррелей в январе, отмечает Reuters.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитики «Промсвязьбанка» высказали мнение, что к концу недели стоимость нефти вновь вернется на уровень $55-57 за баррель.

В настоящее время североморская нефть марки Brent продается по $54,91 за баррель (+0,03%), американская WTI – по $52,4 (-0,01%).

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.04.17

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