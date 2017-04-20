Подешевевшая нефть снова приподняла курс доллара

Публикации за 20.04.17

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю после вчерашнего заметного снижения мировых цен на нефть. На торгах на Московской бирже, курс доллара поднялся почти до 56,5 рубля, евро – до 60,6 рубля. Как отмечают аналитики, таким образом биржевые игроки, возможно, начали готовиться к майским праздникам.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара подорожал почти на 25 копеек до 56,4165 рубля. В то же время евро продавался на бирже вблизи уровня в 60,6 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 56,1753 рубля, евро – 60,2649.

Поводом для ослабления рубля вновь стали подешевевшие накануне мировые цены на нефть. Стоимость североморского «черного золота» марки Brent опустилась до $53 за баррель и сегодня пытается приподняться выше этого уровня, торгуясь по $53,20 (+0,5%). Американская нефть марки WTI продается вблизи отметки $51 за баррель.

По словам трейдеров, которых цитирует Reuters, увеличение производства нефти в США заставляет задуматься о сохраняющемся избытке на рынках, а рост запасов бензина, в свою очередь, указывает на ослабление спроса.

Запасы бензина выросли на 1,54 млн баррелей до 237,67 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,94 млн баррелей. «Рост запасов бензина... беспокоит трейдеров, так как говорит о том, что спрос не такой высокий, как многие полагали», – сказал Грег Маккенна из AxiTrader.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик ВТБ24 Станислав Клещев отметил, что снижение цен на нефть, произошедшее вчера вечером, ставит новые знаки вопроса перед инвесторами на российском рынке акций.

«Вопрос даже не в том, насколько очередная попытка отката к $50 скажется на самочувствии фондового рынка. Главный вопрос – как это отразится на самочувствии курса рубля в преддверии продолжительных майских праздников», – пишет эксперт в своем обзоре.

Клещев обратил внимание, что остаётся одна неделя, перед тем как начнутся продолжительные выходные. «Все инвесторы помнят поговорку про sell in May. А снижение по нефти в таких условиях дополнительно усиливает обеспокоенность населения. Полагаем текущие ценовые уровни по валюте привлекательными для наращивания валютной составляющей сбережений», – отметил аналитик.

Москва, Анастасия Смирнова

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