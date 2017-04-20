NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.04.17

Набиуллина: Банк России готов к более активному снижению ключевой ставки

Набиуллина: Банк России готов к более активному снижению ключевой ставки

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов уже в апреле снизить ключевую ставку не на стандартный шаг в 25 базисных пунктов (б. п.), а на 25-50 б. п. Об этом она сказала в ходе расширенной коллегии министерства финансов РФ.

«Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. И я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится через неделю (28 апреля), может быть дискуссия о снижении ставки между 25 и 50 базисными пунктами», – сказала Набиуллина, слова которой цитирует .

Глава Банка России также заявила, что бюджетное правило, которое предполагает изъятие «излишних» нефтегазовых доходов, превышающих стоимость нефти в $40 за баррель, совместно с достижением таргета по инфляции стабилизируют курс рубля.

«Бюджетное правило совместно с таргетированием инфляции будет способствовать стабилизации воздействия на реальный курс рубля», – отметила Набиуллина, отмечает .

Руководитель ЦБ также добавила, что в марте инфляция снизилась до 4,3%, а на 17 апреля уже опустилась в годовом выражении до 4,1%. Однако Набиуллина дала понять, что ЦБ намерен сохранять умеренно жесткую денежно-кредитную политику для стабилизации инфляции по целевому показателю в 4%.

Как сообщал ранее «Новый День», совет директоров Банка России 24 марта снизил ключевую ставку на 25 б.п. – с 10 до 9,75% годовых. Между тем многие экономисты раскритиковали регулятор за такие излишне осторожные действия, которые создают условия для увеличения доходов валютных спекулянтов и создают опасность резкого обвала курса отечественной валюты.

Такие опасения на этой неделе высказал, в том числе, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. По его оценке, на российском валютном рынке надулся «пузырь», который может вызвать резкое падение рубля.

«Проблема – это возможное резкое падение курса рубля, потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов, высокий курс, практически «пузырь» курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», – сказал Титов.

Он также подчеркнул, что высокий курс рубля поддерживают спекулянты, которые извлекают прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах.

Накануне глава минсельхоза РФ Александр Ткачев сказал, что для экспорта продовольствия был бы выгоден курс доллара в 60 рублей. Между тем на этой неделе президент РФ Владимир Путин высказался за сохранение крепкого курса национальной валюты для обеспечения высокотехнологичного импорта.

Официальный курс доллара на завтра, 21 апреля, составит 56,4165 рубля, евро – 60,6139.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.04.17

ФСБ выявила заказчика теракта в метро Петербурга. «Его имя назовем позже», – пообещал глава спецслужбы. / В Подмосковье около трассы нашли разбросанные фрагменты человеческого тела. / В Шатуре вор обокрал дом и угнал «Лексус» за 2,4 млн рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ / /

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter