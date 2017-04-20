Набиуллина: Банк России готов к более активному снижению ключевой ставки

Публикации за 20.04.17

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов уже в апреле снизить ключевую ставку не на стандартный шаг в 25 базисных пунктов (б. п.), а на 25-50 б. п. Об этом она сказала в ходе расширенной коллегии министерства финансов РФ.

«Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. И я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится через неделю (28 апреля), может быть дискуссия о снижении ставки между 25 и 50 базисными пунктами», – сказала Набиуллина, слова которой цитирует RNS.

Глава Банка России также заявила, что бюджетное правило, которое предполагает изъятие «излишних» нефтегазовых доходов, превышающих стоимость нефти в $40 за баррель, совместно с достижением таргета по инфляции стабилизируют курс рубля.

«Бюджетное правило совместно с таргетированием инфляции будет способствовать стабилизации воздействия на реальный курс рубля», – отметила Набиуллина, отмечает «Газета.Ru».

Руководитель ЦБ также добавила, что в марте инфляция снизилась до 4,3%, а на 17 апреля уже опустилась в годовом выражении до 4,1%. Однако Набиуллина дала понять, что ЦБ намерен сохранять умеренно жесткую денежно-кредитную политику для стабилизации инфляции по целевому показателю в 4%.

Как сообщал ранее «Новый День», совет директоров Банка России 24 марта снизил ключевую ставку на 25 б.п. – с 10 до 9,75% годовых. Между тем многие экономисты раскритиковали регулятор за такие излишне осторожные действия, которые создают условия для увеличения доходов валютных спекулянтов и создают опасность резкого обвала курса отечественной валюты.

Такие опасения на этой неделе высказал, в том числе, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. По его оценке, на российском валютном рынке надулся «пузырь», который может вызвать резкое падение рубля.

«Проблема – это возможное резкое падение курса рубля, потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов, высокий курс, практически «пузырь» курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», – сказал Титов.

Он также подчеркнул, что высокий курс рубля поддерживают спекулянты, которые извлекают прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах.

Накануне глава минсельхоза РФ Александр Ткачев сказал, что для экспорта продовольствия был бы выгоден курс доллара в 60 рублей. Между тем на этой неделе президент РФ Владимир Путин высказался за сохранение крепкого курса национальной валюты для обеспечения высокотехнологичного импорта.

Официальный курс доллара на завтра, 21 апреля, составит 56,4165 рубля, евро – 60,6139.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.04.17

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