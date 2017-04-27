Доллар не удержался выше 57 рублей

Публикации за 27.04.17

Сегодня американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю, но не удержали высокие уровни, достигнутые накануне вечером на биржевых торгах. В итоге доллар остается чуть дешевле 57 рублей, а евро колеблется немногим выше 62 рублей.

На 11:30 мск на Московской бирже по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения Банком России официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара достиг отметки 56,9707 рубля. В то же время евро торговался на уровне 62,1 рубля.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 56,3131 рубля, европейской – 61,5052, что значительно ниже сегодняшних биржевых курсов.

Ослабление рубля началось накануне. На вечерних торгах биржевой курс доллара достигал 57,15 рубля, евро – 62,32.

Аналитики обращают внимание, что поводом стало снижение мировых цен на нефть и падение объемов продаж валютной выручки экспортерами для налоговых выплат. В то же время биржевые игроки начинают готовиться к пятничному заседанию совета директоров Банка России, который, согласно ожиданиям экспертов, понизит ключевую ставку, которая сейчас составляет 9,75% годовых, на 0,25-05%.

Стоит отметить, что сегодня мировые цены на нефть продолжают снижение, что ранее традиционно приводило к ослаблению российской валюты. Североморское «черное золото» марки Brent торгуется с понижением на 1% на уровне $51,29 за баррель. Американская нефть марки WTI также дешевеет почти на 1% и продается по $49,12 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

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