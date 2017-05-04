Кавказские исламисты используют ИГИЛ как франшизу / Нерешенная проблема аукнулась России участием в сирийской кампании

Публикации за 04.05.17

Неурегулированные конфликты на постсоветском пространстве в значительной степени обеспечили вовлеченность России в сирийский конфликт. Эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов считает, что однобокая политика приводит к росту радикализма и активизации запрещенных террористических организаций.

«Почему-то наши конфликты на постсоветском пространстве и западные эксперты, и наши, рассматривали, как нечто не совсем серьезное. Но откуда это взяли? Почему не считают эти конфликты системными и сложными?» – отметил Маркедонов, выступая накануне с открытой лекцией в Москве.

Эксперт пояснил, что конфликты, которые возникли после распада СССР, были обусловлены тем, что новые государства пытались удерживать «свою территориальную целостность на основе тех границ, нарисованных большевиками без референдумов, соцопросов».

С его точки зрения, зачастую население было против такого деления, а новые правительства не были в состоянии удержать свои государства в прежних рамках.

«Они (правительства) не имели для этого ресурсов советской власти. В результате появились конфликты», – отметил эксперт и добавил, что уже к началу и 90-х годов замороженные конфликты начали переходить в активную фазу военных столкновений.

По мнению Маркедонова, то, что в течение более 20 лет эти конфликты до сих пор не были урегулированы, в определенной степени обуславливает напряженность на Ближнем Востоке и участие России в сирийской кампании.

«Вмешательство России в сирийский конфликт детерминировано вызовами на постсоветском пространстве, ситуацией на том же самом Северном Кавказе», – сказал он.

«Конечно, это не единственная причина, но первые ячейки так называемого «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ – запрещённая в РФ организация) появились там за год до вмешательства России в Сирию», – подчеркнул эксперт.

В этой связи он напомнил, что в 1990-е годы большинство горячих точек появлялись в результате этнического национализма. «Если вы посмотрите на конфликты, которые тогда возникали, религиозный фактор не играл там большую роль», – обратил внимание он и добавил, что в то время представители разных конфессий боролись, в том числе, за свою национальную идентичность.

Маркедовнов отметил, что нынешняя ситуация очень сильно изменилась по сравнению с 1990-ми годами. «Сегодня роль религии гораздо больше, чем этнический национализм. Роль религии важна в протестной деятельности. Я не могу сказать, что нынешняя модель Рамзана Кадырова стабилизации Кавказа – это спасительная вещь. Она закрыла одни проблемы и открыла другие. В отсутствии публичной политики недовольство проецируются в религиозный радикализм», – продолжил он.

Маркедонов выразил уверенность, что проявления исламизма на постсоветском пространстве достаточно опасны, так как это приводит к активизации запрещенных террористических организаций.

«Но не надо думать, что ячейки ИГ (запрещенная в РФ организация) появились там из Сирии. Это местные люди, небольшие знатоки духовной жизни, но которые в силу разных социальных причин – фрустрации, отсутствии карьерного роста – становятся радикалами. Им совершенно не обязательно бывать в Афганистане, в Сирии и где-то воевать», – обратил внимание Маркедонов.

С его точки зрения, молодые люди, которые выпали из социальной жизни своих стран на постсоветском пространстве и не имеют возможность повлиять на ее развитие, используют ИГ как своего рода «франшизу».

«Очень часто они могут весьма ситуативно становиться материалом, который используют громкий бренд, который знают и боятся и русские, и американцы, понимают, что можно под эту (террористическую) франшизу работать», – подчеркнул он.

Маркедонов также отметил, что такие молодые люди часто уезжают из своих стран, чтобы найти место, где смогли бы реализовать свои амбиции.

«Значительное количество выходцев из Северного Кавказа и Закавказья вовлечены в радикальные структуры на Ближнем востоке», – сказал он и напомнил министром обороны террористов ИГ был Тархан Батирашвили, известный как Умара аш-Шишани– выходец из Панкисского ущелья (Грузия).

По мнению Маркедонова, проблема координации в «управленческих структурах» может спровоцировать новые конфликты. При этом он считает, что власти постсоветских государств должны действовать системно, так как проблемы есть везде.

«Северный Кавказ многие до сих пор рассматривают сквозь призму чеченского конфликта, когда Кавказ фактически равен Чечне, особенно это видно на Западе, но это неправильно», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.05.17

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