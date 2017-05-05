Доллар взлетел на рубль, евро – на полтора / Аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен на нефть и ослабление отечественной валюты

Публикации за 05.05.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне падения мировых цен на нефть. На торгах на Московской бирже курс доллара закрепился выше отметки в 58 рублей, евро стал дороже 64 рублей. Аналитики говорят, что вероятнее всего нужно ожидать дальнейшего ослабления отечественной валюты, а стоимость нефти – упадет ещё ниже.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России при назначении официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара по сравнению со вчерашним уровнем подорожал почти на 1 рубль до 58,5382 рубля. В то же время евро торговался в районе отметки 64 рубля, а в ходе торгов достигал уровня в 64,62.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,5714 рубля, евро – 62,7298.

Поводом для ослабления рубля стало резкое падение мировых цен на нефть, опустившихся накануне до $48 за баррель. Сегодня североморское «черное золото» пытается восстановить позиции и торгуется с повышением на 0,8% на уровне $48,78 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $45,75 (+0,5%).

При этом эксперты ожидают дальнейшего падения нефтяных котировок, что еще больше ослабит российскую валюту. Как считает аналитик ВТБ24 Станислав Клещев, стоимость «черного золота» может опуститься в район $46-48 за баррель, а доллар подорожать до 62-63 рублей.

По его оценке, версии о падении цен на нефть якобы в связи с тем, что соглашение Организации стран-экспортеров нефть (ОПЕК) и других нефтедобывающих государств о сокращении производства кажутся рынку все более неспособным ликвидировать избыток, являются просто конъюнктурным «притягиванием за уши».

Эксперт обратил внимание, что никаких реальных новых отраслевых новостей нет, и на самом деле хранить нефть стало невыгодно. «Имеется гигантский навес запасов, созданный за последние годы, и эти запасы просто пошли на рынок. Стало понятно, что сильного роста, выше $60 за баррель, по нефти не будет, ожидания переломились, и стало понятно, что проще сдать в рынок запасы сейчас, пока цена еще достаточно привлекательна», – пишет Клещев в своем обзоре.

По его мнению, волна снижения нефтяных котировок едва ли прошла половину своего пути. «Мы полагаем, что цена в более долгосрочной перспективе может упасть и до $42 за баррель, но для этого надо, чтобы подключилось дополнительно сворачивание аппетитов к риску на других рынках», – отмечает аналитик.

Как считает главный аналитик «Нордеа Банка» Денис Давыдов, слова которого цитирует «Прайм», многое на валютном рынке будет зависеть от решения о продлении соглашения ОПЕК+, однако даже пролонгация этого договора вряд ли будут способствовать тому, что внутренние клиенты во второй половине месяца начнут спешить расставаться с валютной выручкой, поскольку налицо неопределенность и отсутствие явных перспектив укрепления рубля.

«Рынок, фигурально говоря, скрестил пальцы и ждет конца мая, когда будет объявлено решение ОПЕК и прочих нефтедобывающих стран о продлении заморозки. Пока режим «угадай настроение» добавляет волатильности и с учетом того, что былого оптимизма уже нет, остается лишь ожидать умеренного проседания котировок», – отметил эксперт.

До объявления итогов заседания ОПЕК Давыдов прогнозирует колебания нефти в рамках $48-52 за баррель Brent, при этом шанс, что какое-то время «черное золото» проведет ниже отметок в $50 за баррель, достаточно велик.

По его оценке, доллар с учетом такого варианта развития событий будет находиться в районе отметок 57-59 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 05.05.17

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