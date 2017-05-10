Победа Макрона укрепила рубль / Но это не продлится долго, прогнозируют аналитики

Публикации за 10.05.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подешевели по отношению к российскому рублю, несмотря на сохраняющиеся на низком уровне мировые цены на нефть. По итогам утренних торгов на Московской бирже доллар потерял в весе почти 50 копеек, евро – около одного рубля. Однако эксперты ждут в дальнейшем ослабления национальной валюты.

Банк России назначил на завтра, 11 мая, официальный курс американской валюты на уровне 58,0824 рубля, евро – 63,2634.

Как отмечают аналитики, главным событием для валютного рынка во время затяжных праздников в России стала победа Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, тогда как нефтяные цены остались вблизи отметок, которые были достигнуты в минувшую пятницу. «Черное золото» марки Brent торгуется около отметки в $49 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $46,41 за баррель. При этом котировки прибавили немногим более одного процента.

На международном валютном рынке пара евро/доллар торгуется вблизи $1,0895, снизившись с полугодового максимума $1,1022, достигнутого в понедельник после подведения итогов голосования на выборах президента Франции.

Как считает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, с фундаментальной точки зрения победа Макрона – это, безусловно, большой плюс для евро, еврооптимистов и политических позиций Германии в Европе. По его оценке, это событие поддержит долгосрочное усиление европейской валюты, а сама европейская политика станет более предсказуемой.

Между тем, прошедшая неделя стала в целом негативной для сырьевых валют из-за распродаж на сырьевом рынке, затронувших как промышленные металлы, так и нефть.

«Характерно, что последнее резкое падение нефти, которое случилось в пятницу, случилось на азиатской торговой сессии. На европейской и американской оно было полностью выкуплено. Такое поведение может быть косвенным признаком того, что негативная динамика сырья провоцируется проблемами Китая, финансовая система которого периодически создает всплески волатильности из-за перегрузки токсичными долгами, особенно в «сером» финансовом секторе, над которым регуляторы никак не могут установить контроль», – отмечает в своем обзоре Голубовский.

Эксперт обратил внимание, что отраслевой новостной фон переключился на восстановление добычи нефти в США, однако реальная причина слабости сырьевых рынков может быть связана именно с китайскими проблемами. «Если это так, слабость сырьевых рынков может стать предтечей падения глобального аппетита к риску. На фоне сильного евро, которая стала в последние годы валютой фондирования, это может спровоцировать резкую коррекцию фондовых рынков по всему миру. Индекс волатильности VIX на прошлой неделе побывал ниже 10. «Барометр страха» указывает на безмятежность инвесторов. Такие затишья иногда случаются именно перед финансовыми бурями», – предупреждает Голубовский.

Согласно прогнозу эксперта, слабость рубля будет развиваться дальше даже при некотором восстановлении цен на нефть. «Если восстановление нефти примет активный характер, рубль может снова продемонстрировать укрепление, но уже установленные максимумы переставлены не будут. Мы утвердились в своем мнении, что, как минимум, среднесрочное дно в паре USD/RUB сформировано», – отметил аналитик.

Голубовский обратил внимание, что в пользу ослабления рубля выступают сезонный фактор, слабость сырьевых рынков, дороговизна рубля относительно нефти, снижение ставки Банком России на фоне ужесточения денежной политики в США и перспектив будущего ужесточения денежной политики в ЕС, китайские риски, глобальные геополитические риски, риторические интервенции чиновников, которые могут в конце концов перерасти в негласное давление на российские государственные банки и корпорации, способные своими действиями повлиять на курс в нужную для правительства сторону.

«Мы полагаем, что после окончания выходных остаток недели рубль проведет в диапазоне 57.3 – 59.7. Укрепление возможно в первый день после выходных, затем вероятно ослабление», – прогнозирует эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

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