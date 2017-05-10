Цены на нефть поднялись выше $50: доллар стал дешевле 58 рублей

Публикации за 10.05.17

Сегодня во второй половине дня мировые цены на нефть продемонстрировали почти 3-процентный рост и превысили рубеж в $50 за баррель. На этом фоне российская валюта вновь заметно укрепилась: биржевой курс доллара закрепился ниже отметки 58 рублей, евро подешевел почти до 62,5.

На 18:20 мск на торгах на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке 57,57 рубля, европейская – 62,58. Напомним, официальный курс доллара на завтра, 11 мая, составит 58,082 рубля, евро – 63,2634.

Поводом для укрепления рубля стало активное повышение нефтяных котировок. В настоящее время североморское «черное золото» марки Brent подорожало почти на 3% до $50,13 за баррель. Американская нефть марки WTI продается с почти таким же повышением на уровне $47,35 за баррель.

Таким образом биржевые игроки отреагировали на данные Минэнерго США о снижении запасов «черного золота» в стране. В частности, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 мая, снизились на 5,2 млн баррелей- до 522,5 млн, хотя аналитики полагали, что запасы уменьшились на 1,786 млн.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.05.17

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