Доллар опять подешевел до 57 рублей

Публикации за 11.05.17

Сегодня американская и европейская валюты вновь значительно подешевели по отношению к российскому рублю. На торгах на Московской бирже доллар подешевел почти до 57 рублей, евро – до 62 на фоне повышения мировых цен на нефть, которые пытаются приблизиться к отметке в $51 за баррель.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии на Московской бирже с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара снизился почти на 97 копеек до 57,1161 рубля, хотя в ходе торгов опускался до отметки 56,95 рубля. В то же время евро также подешевел почти на рубль и торговался вблизи уровня 62,10.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,0824 рубля, евро – 63,2634.

Мировые цены на нефть начали повышаться накануне после публикации данных о снижении уровня запасов «черного золото» в США. В итоге сегодня североморская нефть марки Brent подорожала до $50,75 за баррель (+1,044%), американская нефть марки WTI – до $47,90 за баррель (+1,1%).

Как считает аналитик ВТБ24 Станислав Клещев, стремительный подъём котировок после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США позволяет рассчитывать на продолжение движения наверх в ближайшее время. Ориентиром выступает отметка $52 за баррель.

«Будут ли более высокие цены? До решения о продлении сделки по ограничению добычи вряд ли. По заявлению представителей ОАЭ, обсуждается несколько вариантов продления соглашения. От корректировок зависит степень выраженности реакции рынка после 25 мая (когда будет решен вопрос о пролонгации сокращения нефтедобычи)», – отметил эксперт и добавил, что прогнозы подъёма котировок Brent к отметке $60 во 2 полугодии остаются в силе.

Аналитики банка «Зенит» полагают, что инвесторы после паники на прошлой неделе, вероятно, вновь поверили, что соглашение ОПЕК+ может быть пролонгировано после четких сигналов от представителей Саудовской Аравии и РФ. Более того, запасы нефти в США снижаются пятую неделю подряд, что для рынка является позитивным сигналом.

Между тем, как считают эксперты, в текущих условиях сложно рассчитывать на значительный рост нефтяных котировок, однако шансы у цены барреля закрепиться выше $50 имеются.

В ближайшее время поддержку рублю может также оказать налоговый период в России, стартующий на следующей неделе.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.05.17

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