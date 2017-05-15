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Публикации за 15.05.17

Путин назвал курс рубля удовлетворительным

Путин назвал курс рубля удовлетворительным

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз поддержал действия Банка России, а нынешний курс рубля назвал удовлетворительным. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Пекине по итогам своего визита в Китай.

«В целом баланс для нас удовлетворительный, ничего искусственного мы делать не собираемся», – заявил Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

При этом президент РФ отметил, что согласен с позицией ЦБ РФ о невозможности искусственного воздействия на курс национальной валюты.

«Искусственно ничего нельзя делать. В этом смысле я согласен с позицией Банка России. Позиция и политика Банка России строится на целом наборе различных, но чрезвычайно важных компонентов для экономики страны. Практика показывает, что все действия ЦБ были сбалансированными и верными», – подчеркнул глава государства.

Как сообщал «Новый День», сегодня рубль вновь заметно укрепился по отношению к американской и европейской валютам на фоне повышения цен на нефть. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России установил на завтра, 16 мая, официальный курс доллара на уровне 56,5258 рубля, евро – 61,8449.

Пекин, Анастасия Смирнова

Пекин. Другие новости 15.05.17

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