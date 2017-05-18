Евро подорожал почти на рубль, доллар – на 73 копейки

Публикации за 18.05.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России поднял курс доллара на завтра, 19 мая, почти на 73 копейки до 57,4683 рубля, евро – на 1,0399 рубля до 63,9967. Поводом для ослабления отечественной валюты стало снижение нефтяных котировок.

В настоящее время североморское «черное золото» торгуется с понижением на 0,7% на уровне $51,82 за баррель. Американская нефть марки WTI дешевеет на 0,8% и продается на отметке $48,65 за баррель.

Таким образом биржевые спекулянты отреагировали на данные Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые снизились меньшими темпами, чем прогнозировалось. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 мая, снизились на 1,8 млн баррелей до 520,8 млн. Аналитики полагали, что запасы снизятся на 2,283 млн баррелей.

Между тем, по данным американского министерства, добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,1%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,305 млн. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сохранились на уровне предыдущей недели, составив 66,3 млн баррелей. Все эти данные вызвали ожидания того, что несмотря на венское соглашение «переизбыток» нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает «Прайм».

По оценкам аналитиков, дальнейшее влияние на котировки «черного золота» и российский рубль окажет решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не сходящих в этот картель о продлении соглашения о сокращении производства сырья. Ранее Россия и Саудовская Аравия уже высказались за пролонгацию этого договора. Как предполагается, заседание ОПЕК+ пройдет 25 мая в Вене.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.05.17

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