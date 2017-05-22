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Публикации за 22.05.17

Доллар подешевел на 66 копеек и упал ниже 57 рублей

Доллар подешевел на 66 копеек и упал ниже 57 рублей

Сегодня американская и европейская валюты резко подешевели по отношению к российскому рублю на фоне повышения нефтяных котировок, впервые за месяц превысивших $54 за баррель. На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 57 рублей, евро приблизился к отметке в 63 рубля.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара упал на 66 копеек до 56,4988 рубля. В то же время евро продавался на бирже вблизи отметки 63,2 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,1602 рубля, евро – 63,6479.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне продолжающегося повышения мировых цен на нефть. Биржевые игроки отыгрывают позитивные ожидания относительно продления соглашения о сокращении нефтедобычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими государствами, не входящими в этот картель. Ключевой участник этого соглашения Саудовская Аравия дала однозначно понять, что 25 мая на переговорах в Вене будет настаивать на пролонгации договора ОПЕК+.

В результате североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $54 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $51 за баррель.

Примечательно, что биржевые спекулянты игнорируют сигналы о росте нефтедобычи в США, что ставит под сомнение действенность дорога ОПЕК+, признанного привести нефтяной рынок к балансу спроса и предложения. В пятницу сервисная компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 19 мая рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 единиц до 901, а за год их число увеличилось более чем в два раза. Таким образом, вновь становится очевидно, что ОПЕК действует в интересах США, освобождая для Штатов часть своего рынка.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.05.17

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