Биржевой курс евро опустился ниже 63 рублей

Публикации за 24.05.17

Сегодня американская и европейская валюты продолжили дешеветь по отношению к российской на фоне роста нефтяных котировок. На торгах на Московской бирже курс доллара снизился почти на 30 копеек, евро опустился ниже 63 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара упал до 56,2743 рубля, евро торговался ниже отметки 63 рубля, достигая в моменте уровня 62,85.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 56,5552 рубля, евро – 63,6189.

Сегодняшние валютные торги проходит на фоне повышения мировых цен на нефть и укрепления европейской валюты по отношению к американской. Поддержку рублю оказывает также налоговый период, когда отечественная валюта пользуется повышенным спросом у экспортеров, которым необходимо осуществить платежи в бюджет и социальные фонды.

Североморская нефть марки Brent подорожала до $54,5 за баррель. Американское «черное золото» повысилось в цене до $51,77 за баррель. Как отмечают аналитики, биржевые игроки воодушевлены предстоящей пролонгацией соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими государствами, не входящими в этот картель, о продолжении сокращения добычи сырья.

При этом биржевые спекулянты перестали обращать на повышения уровня нефтедобычи в США, которые не присоединились к соглашению ОПЕК+. Как отмечают аналитики, которых цитирует Reuters, производство сырья в США выросла более чем на 10% с середины 2016 года до 9,3 млн баррелей в сутки.

Москва, Анастасия Смирнова

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