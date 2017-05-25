Курс доллара опустился до 56 рублей

Публикации за 25.05.17

Сегодня американская валюта вновь подешевела по отношению к российскому рублю. На торгах на Московской бирже курс доллара опустился до отметки в 56 рублей, евро колеблется около рубежа в 63 рубля. Валютные торги проходят на фоне понижения мировых цен на нефть после их утреннего роста почти до $54,5 за баррель.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат ориентиром для Банка России при назначении официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара снизился почти на 20 копеек до 56,0701 рубля, хотя в ходе торгов опускался до 56,01 рубля. В то же время евро торгуется вблизи отметки в 63 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 56,2743 рубля, евро – 62,9203.

Мировые цены на нефть в настоящее время перешли к снижению. Североморское «черное золото» подешевело почти на 0,3% и торгуется на уровне $53,79 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI продается по $51,09 (-0,5%).

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик ВТБ24 Станислав Клещев обратил внимание, что сегодня будет принято решение по продлению сделки ОПЕК+, которая предполагает пролонгацию действующих ограничений по нефтедобыче ещё на 9 месяцев.

«Интриги, как бы нет, и это создаёт риски фиксации прибыли по нефти на факте события. Просадка может быть в район $50 по Brent, в то время как потенциал развития движения наверх ограничен уровнем $56», – отметил эксперт.

Эта ситуация может отразиться и на российской валюте, которая наверняка будет ослабляться по мере снижения нефтяных котировок.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.05.17

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