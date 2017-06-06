Дело о взятках главы управления подмосковного Минздрава: изъяты десятки миллионов рублей

Во время обысков, которые проводились в рамках расследования уголовного дела о получении взяток начальником управления подмосковного министерства здравоохранения, изъяты несколько миллионов рублей и сотни тысяч долларов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил начальник Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Андрей Марков.

По версии следователей, в период с сентября 2016 года по февраль 2017 года представители коммерческих структур передали чиновнику не менее 2 млн рублей. За это вознаграждение он помогал компаниям в получении лицензий на осуществление медицинской деятельности, а также оказывал содействие на торгах за право заключения контрактов на поставку расходных материалов для лечебных учреждений.

В настоящее время следствие ходатайствует об аресте изъятых денежных средств.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.06.17

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