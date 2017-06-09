Мировые цены на нефть опустились ниже $48 за баррель: доллар подорожал

Сегодня на торгах на Московской бирже американская валюта закрепилась выше отметки в 57 рублей. На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара с расчетами «завтра» поднялся до 57,0020 рубля, а текущий биржевой повысился до 57,05 рубля на фоне снижения мировых цен на нефть, опустившихся ниже $48 за баррель.

В то же время биржевой курс евро подешевел до 63,77 рубля. Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 56,9857 рубля, европейской – 64,1488.

Валютные торги проходят на фоне возобновившегося снижения нефтяных котировок. Североморское «черное золото» марки Brent подешевело до $47,66 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $45,43 за баррель. Давление на котировки оказывает избыток топлива на рынке, сохраняющийся вопреки попыткам ОПЕК его снизить путем сокращения добычи.

В этой ситуации от более существенного падения курса национальной валюты, как отмечают аналитики, которых цитирует Reuters, удерживает сезон дивидендных выплат, в первой части которого экспортеры продают валюту для расчетов с акционерами.

Также в поддержку рублю выступает спрос иностранных спекулянтов на российские госбумаги, которые могут снизить свою привлекательность для инвесторов после ожидаемого на следующей неделе снижения ключевой ставки Банка России.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 09.06.17

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