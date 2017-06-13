Экс-глава ФСИН признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей. Два других фигуранта дела – бывший заместитель главы ФСИН России Николай Криволапов и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» (ФГУП ЦИТОС) Виктор Определенов – также были признаны виновными, передает «Интерфакс».

По версии следствия, с 2010-2012 год Реймер и его подельники похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами. Согласно разработанной схеме, с ФГУП ЦИТОС, с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей, реализовывало электронные браслеты по завышенным в ценам. При этом центр не имел производственного оборудования, зданий, сооружений для размещения производственных мощностей для законченного цикла производства устройств.

В результате махинаций на счетах самарского филиала предприятия оказалось более 2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд было похищено.

Предположительно, Реймер лично получил более 140 млн рублей наличными в своем служебном кабинете от одного из соучастников – Николая Мартынова, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, так как он заключил сделку со следствием. В ходе рассмотрения дела в особом порядке ему было назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а также штрафа в 500 тысяч рублей.

Ранее прокурор ранее просил приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей а также лишить его звания генерал-полковника внутренней службы и наград, Криволапова к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Определенова – к семи годам колонии общего режима.

Москва, Мария Вяткина

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