Около Госдумы задержаны 11 противников собянинской реновации

В Москве около здания Государственной думы задержаны 11 противников реновации, выступавшие против принятия закона в третьем чтении. Об этом в своем твиттере сообщил в лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказавшийся в числе угодивших в автозак.

В настоящий момент известно, что задержанных привезли в ОВД «Тверское».

Напомним, Митрохина дважды арестовывали у входа в Госдуму 9 июня во время подобной акции против реновации. Тогда лидер московского «Яблока» взял плакат у женщины, которую хотели задержать за одиночный пикет. В итоге ее отпустили, а Митрохин был препровожден в автозак за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и указа президента РФ, согласно которому с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае введен особый порядок проведения массовых мероприятий – все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Митрохин заявил, что считает свое задержание незаконным, так как «одиночный пикет не требует уведомления».

Сегодня нижняя палата парламента будет рассматривать законопроект о реновации в окончательном третьем чтении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.17

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