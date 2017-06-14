«Позор депутатам»? Госдума приняла закон о реновации Москвы

Сегодня Государственная дума в третьем окончательно чтении одобрила федеральный закон о реновации жилищного фонда Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», все парламентские фракции единогласно выразили свою поддержку этому документу в надежде на то, что реновация распространится на всю страну.

Как сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, последняя редакция законопроекта представляет собой «консолидированную позицию» всех четырёх фракций Государственной думы и руководства нижней палаты парламента.

«Мы все вместе взялись за работу и, конечно, закон, который мы принимали во втором чтении, по сравнению с законом в первом чтением – это день и ночь», – отметил он.

В то же время Миронов высказал сожаление, что некоторые позиции, которые, по мнению справедливороссов, должны были быть в законе, отстоять не удалось. Так была отклонена поправка о том, что размер денежного возмещения в обязательном порядке должен учитывать компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт. «На это внимание обращал и Верховный суд», – подчеркнул Миронов.

По его словам, закон не прописывает, что все земельные участки под домами, участвующими в программе реновации, должны быть обязательно поставлены на кадастровый учет. «Только тогда (в случает постановки на учет) стоимость этой земли будет учтена при определении размера выплачиваемого гражданам возмещения», – пояснил он.

Миронов также выразил сомнение относительно принятой поправки, предложенной вице-спикером Госдумы Петром Толстым, согласно которой в реновации могут участвовать только те дома, которые проголосовали «за» вхождение в программу до дня вступления в силу закона.

«Здесь позиция двоякая: с одной стороны, это гарантия тем, кто захотел вступить, что их уже никто не выкинет. В то же время есть опасность, что не все успели определиться и тогда возможно для них повиснет шлагбаум», – констатировал Миронов и добавил, что срок нужно было сдвинуть хотя бы на месяц после принятия закона.

При этом политик подчеркнул, что если реновация в Москве пройдет успешно, нужно двигаться дальше по России. «Как пелось в песне: «Есть у реновации начало, нет у реновации конца»», – сказал он.

Толстой в свою очередь отметил, что конечный вариант закона о реновации полностью защищает права граждан, а также полностью учитывает недовольство меньшинства – противников инициативы.

«Нам удалось даже тем, кто сегодня митингует у входа в Государственную думу предложить конструктивную повестку по контролю защиты прав москвичей», – заверил Толстой.

Отметим, сегодня в Москве около здания Государственной думы были задержаны более десяти противников реновации, выступавших против принятия закона в третьем чтении.

«Позор депутатам! «Реновация» принята в 3 чтении вопреки массовым протестам москвичей», – отметил задержанный полицией лидер московского «Яблока» Сергей Лидер Митрохин после того, как 399 депутатов утвердили закон.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в Москве, а это, по предварительным данным, около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек. Мэр Москвы тогда отметил, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

Такой масштабный законопроект несет в себе ряд рисков. Кроме финансового эксперты называют потенциальным риском и коррупцию. Интересы стройиндустрии в этом проекте могут стать выше, чем интересы самих жильцов.

14 мая на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажек с участием порядка 20 тысяч горожан, требующих снять с рассмотрения закон о реновации Москвы, так как, по их мнению, для расселения ветхих и аварийных домов достаточно действующего законодательства, а сама программа нарушает право частной собственности и Конституцию РФ.

27 и 28 мая в Москве прошли еще два митинга. Участники акций обвинили столичные власти в содействии бизнес-интересам узкого круга людей, и в навязывании под видом реновации «программы массового сноса пригодного для жизни жилья».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.17

СКР вышел на след возможного киллера директора крупного подмосковного предприятия. / Белоруссия исключит рубль из своих золотовалютных резервов. / В Подмосковье мать отдала 8-летнюю дочь насильнику: в награду кормила сладостями. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»