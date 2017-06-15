Цены на нефть обвалились ниже $47 за баррель: рубль не удержался от падения

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне резкого падения мировых цен на нефть. На торгах на Московской бирже курс доллара подскочил до 57,5 рубля, евро закрепился выше отметки в 64 рубля. Аналитики полагают, что «игра против рубля» способна усилиться.

К 10:20 мск биржевой курс «американца» достиг отметки 57,49 рубля, «европеец» продавался по 64,3. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,0303 рубля, евро – 63,9481.

Валютные торги проходят на фоне снижения мировых цен на нефть, которые накануне вечером возобновили активное снижение после выхода статистики о запасах сырья в США. По данным американского Минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 июня, уменьшились на 1,7 млн баррелей до 511,5 млн, хотя аналитики ожидали более их существенного снижения.

В то же время давление на нефтяные котировки оказало решение Федеральной резервной системы США о повышении ставки до 1-1,25% с 0,75-1%, что привело к росту курса доллара.

В результате стоимость нефти упала накануне почти на 4% и сегодня продолжается находиться в минусе. В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется с понижением почти на 0,4% от вчерашнего уровня закрытия торгов – на отметке $46,82 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $44,49 за баррель.

Как считает аналитик ВТБ24 Станислав Клещев, в этих условиях «игра против рубля способна усилиться».

«Внимание игроков теперь сфокусировано на пятничном заседании ЦБ РФ. Российский Центробанк продолжает политику снижения ключевой ставки, двигаясь в противоход действиям Федрезерва. Почему в таких условиях рубль должен дорожать – не совсем понятно. Тем более что нефть на минимумах с начала года, да ещё и санкционное давление усиливают», – отметил эксперт в своем обзоре.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.06.17

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