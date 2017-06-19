Доллар подскочил до 58 рублей

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю. На торгах на Московской бирже курс доллара впервые за месяц достиг отметки в 58 рублей, евро – приблизился к рубежу в 65 рублей на фоне возобновившегося снижения мировых цен на нефть.

На 10:50 мск биржевой курс «американца» вырос до 58,02 рубля, «европеец» подорожал до 64,92 рубля. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,7408 рубля, евро – 64,4561.

Сегодня валютные торги начались на фоне снижения нефтяных котировок. Североморское «черное золото» марки Brent подешевело до $47,27 за баррель (-0,2%). Американская нефть марки WTI также продается с понижением на уровне $44,62 за баррель. Очередным поводом для падения котировок стал непрекращающийся рост числа буровых установок в США, способствующего сохранению мирового уровня поставок, несмотря на инициативу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи нефти.

Как полагают аналитики «ВКС Экспресс», ключевая цель возможного снижения нефтяных котировок – отметка $46 за баррель. Доллар в случае развития такого сценария с высокой вероятностью отправится тестировать зону 58,5-58,7 рубля.

Начальник отдела брокерских операций АКБ «РосЕвроБанк» Евгений Волков считает, что на этой неделе следует ожидать ослабления отечественной валюты умеренными темпами, поскольку спрос со стороны населения на валюту растет, а предложение на рынке сокращается, особенно на фоне того, что «Роснефть» готовится рассчитаться за покупку индийской энергокомпании.

«Согласно нашим прогнозам, курс рубля может просесть ниже 58 руб. за доллар, однако в случае роста цен на нефть, мы вновь увидим незначительную коррекцию курса доллара. Не стоит забывать, что спрос со стороны иностранных инвесторов к российскому госдолгу еще не иссяк, поэтому у рубля есть существенная база для довольно стойкого положения», – говорится в обзоре эксперта, опубликованном на портале «Финам.ru».

В то же время, как полагает аналитик, нельзя исключать, что после решения Федеральной резервной системы и Банка России, инвесторы могут вновь начать наращивать объем операций carry trade на фоне низких рисков резкого ослабления рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.06.17

Больную раком жительницу Апатитов перевезут на лечение в Москву. / ЦБ отобрал лицензии у двух кредитных организаций за теневые операции. / Россиян предупредили о вспышке лихорадки Денге в Мьянме. Заболели почти 1,5 тысячи человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»