Доллар подорожал ещё на 62 копейки: «инвесторы» опасаются сирийского обострения

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю. На торгах на Московской бирже курс доллара вырос почти на 60 копеек, евро – прибавил почти 70. По оценкам аналитиков, против отечественной валюты сыграли не только низкие цены на нефть, но и наметившееся новое обострение отношений России и США.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара поднялся до отметки 58,5786 рубля. В то же время евро торговался вблизи уровня в 65,5 рубля.

Напомним официальный курс «американца» на сегодня составляет 57,9585 рубля, «европейца» – 64,8614.

Как считают аналитики, против рубля сыграло обострение ситуации в Сирии после того как ВВС США сбили над Раккой сирийский истребитель, а Минобороны России пообещало рассматривать как цели «любые воздушные объекты» в районах, контролируемых ее боевой авиацией в арабской республике.

«Если события получат дальнейшее развитие, то американская валюта возьмет курс на 59 рублей, и в этом ей не смогут противостоять налоговые платежи», – считает Юрий Кравченко из компании «Велес Капитал», слова которого цитирует Reuters.

В то же время сказываются планы США ввести новые санкции против России, что также пугает «инвесторов» негативными последствиями.

При этом нефтяные котировки продолжают колебаться вблизи минимальных уровней за месяц. Североморское «черное золото» марки Brent сегодня продается по $47,02 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $44,58 за баррель.

По оценкам аналитиков, вероятнее всего «черное золото» продолжит падать в стоимости на фоне увеличения его производства в США, что ставит под большой вопрос ограничение нефтедобычи в остальном мире для подержания цен на относительно высоком уровне.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.06.17

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