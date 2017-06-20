Цена на нефть обвалилась ниже $46: курс доллара взлетел выше 59 рублей

Сегодня днем мировые цены на нефть активизировали падение, опустившись ниже отметки в $46 за баррель, что спровоцировало резкое ослабление отечественной валюты. На торгах на Московской бирже курс доллара взлетел выше 59 рублей, евро подскочил до 66 рублей.

На 13:20 мск биржевой курс «американца» достиг отметки 59,23 рубля, евро – 66,10. Однако официальные курсы валют на завтра, 21 июня, будут ниже этих значений. По итогам утренних торгов Банк России установил доллар на уровне 58,5786 рубля, евро – 65,3210.

В то же время стоимость нефть марки Brent опустилась до $46 за баррель. Американское «черное золото» марки WTI подешевело до $43,65 за баррель. Аналитики объясняют падение опасениями биржевых спекулянтов, что рост производства сырья в США способствует сохранению избытка на рынке. Данные в пятницу показали, что число буровых установок в стране выросло рекордную 22-ю неделю подряд.

«Последние данные не вселяют надежд. Идентифицируемые запасы нефти, как сырой, так и нефтепродуктов, в ОЭСР, Китае и отдельных странах вне ОЭСР, росли (примерно) на 1 (миллион баррелей в сутки) в первом квартале 2017 год», – говорится в отчете банка Morgan Stanley, который фитирует Reuters.

Котировки обеих марок нефть снизились примерно на 15% с конца мая, когда члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители приняли решение о продлении пакта о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки на 9 месяцев. Участники соглашения рассчитывали поддержать стоимость «черного золота» на относительно высоком уровне, однако этого не произошло.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.06.17

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