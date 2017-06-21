Цены на нефть продолжают падение: доллар подорожал до 60 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю на фоне продолжающегося снижения мировых цен на нефть. На торгах на Московской бирже курс доллара подскочил до 60 рублей, евро поднялся до 67 рублей, чего не было с конца прошлого – начала нынешнего года.

На 10:30 мск биржевой курс «американца» поднялся до уровня 60,15 рубля. В то же время «европеец» продается по 66,97 рубля, но в ходе торгов достигал отметки 67,05. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,5786 рубля, евро – 65,3210.

По оценкам аналитиков, основной причиной ослабления отечественной валюты стало продолжение падения мировых цен на нефть. Сегодня североморское «черное золото» дешевеет в пределах 1% и колеблется около отметки $45,6 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $43,20, теряя в стоимости 0,6% по сравнению с итогами вчерашних торгов.

Эксперты обращают внимание, что на сырьевых биржах спекулянты опять заразились пессимизмом относительно достижения баланса спроса и предложения на рынке, и не верят, что соглашение об ограничении производства Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других государств, не входящих в картель, стабилизирует ситуацию.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch считают, что стоимость нефти продолжит падение и может дойти до уровней, на которых она не была более года. «Нефть находится на нисходящем тренде, и есть риск, что она упадет ниже 40 долларов», – говорится комментарии экспертов.

На котировки нефти способно оказать влияние публикация официальных данных о запасах нефти в США. Как считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, если сегодняшний отчет Минэнерго США опять разочарует участников рынка, тогда стоимость барреля нефти рискует опуститься до $44,50. По его оценке, о смене настроений можно будет говорить в том случае, если цена «черного золота» закрепится выше $47 за баррель.

Аналитики Reuters считают, что на рубль также оказывает негативное воздействие обострении ситуации в Сирии, ужесточении санкционного режима США против России, а также сужении дифференциала ставок Федеральной резервной системы США и Банка России.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как ВВС США сбили над Раккой сирийский истребитель, а Минобороны России в ответ пообещало рассматривать как цели «любые воздушные объекты» в районах, контролируемых ее боевой авиацией в арабской республике.

США во вторник добавили 38 человек и организаций в санкционный список в связи с ролью России в украинском конфликте, а на прошлой неделе американский Сенат одобрил пакет новых санкции в отношении РФ за вмешательство выборы американского президента.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.06.17

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