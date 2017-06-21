Пугающие перспективы: цены на нефть обвалились ниже $45 за баррель

Сегодня вечером мировые цены на нефть, которые определяются на Нью-Йоркской и Лондонской биржах, обвалились без особого повода, продемонстрировав самое сильное снижение в первом полугодии за последние 20 лет. Биржевые спекулянты опустили котировки североморского «черного золота» ниже $45 за баррель.

В настоящее время котировки нефти марки Brent снизились почти на 3% до $44,75 за баррель. В то же время американское «черное золото» марки WTI торгуется с понижением на 2,5% на отметке $42,48 за баррель, что сопоставимо со стоимостью российской нефти Urals.

Активное снижение котировок началось после открытия американской сессии биржевых торгов. Интересно, что новые данные Минэнерго США свидетельствуют о том, что запасы энергоресурсов и сырья снизились на 2,7 млн баррелей за последнюю неделю, что превысило ожидания аналитиков Reuters на 2,1 млн баррелей. Однако эта публикация поддерживала котировки недолго, отмечает Reuters.

Биржевые спекулянты уверились, что ограничение нефтедобычи, которого добились Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие государства, не входящие в этот картель, в том числе Россия, не способны восстановить с баланс спроса и предложения на рынке. Добыча нефти в США выросла до 9,35 млн баррелей в сутки, приблизившись к уровням крупнейших производителей – России и Саудовской Аравии.

Однако при этом очевидно, что американские аналитики и биржевые игроки явно играют на понижение котировок. По их оценке, нефть может подешеветь до $40 за баррель.

Эта ситуация отразилась и на российском валютном рынке. На вечерней сессии Московской биржи курс доллара поднялся до 60,29 рубля, евро – до 67,30 рубля.

Официальный курс американской валюты на 22 июня составит 60 рублей, европейской – 66,7980.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.06.17

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