Рубль опять оказался в свободном нефтяном падении

Сегодня американская и европейская валюты продолжают дорожать одновременно с падением нефтяных котировок. На торгах на Московской бирже курс доллара закрепился выше отметки 60 рублей, евро почти достиг уровня 67,5 рубля. Аналитики говорят, что у рубля пока шансов нет – нефтяные спекулянты успешно находят новые поводы, чтобы обвалить цены на «черное золото», от стоимости которого зависит отечественная валюта.

На 10:50 мск биржевой курс доллара, достигавший в ходе торгов отметки 60,4 рубля, составил 60,04 рубля. В то же время евро продается по 66,99 рубля, но в ходе утренней сессии курс валюты ЕС поднимался до 67,45.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 60 рублей, «европейца» – 66,7980.

Валютные торги, как и накануне, проходят на фоне снижения мировых цен на нефть. Североморское «черное золото» марки Brent торгуется после вчерашнего резкого падения на уровне $44,76 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $42,49 за баррель, что сопоставимо со стоимостью российского сорта Urals, от экспорта которого зависит наполнение бюджета РФ.

Как отмечают в своем обзоре аналитики банка «Зенит», нефтяной рынок успешно находит поводы для продолжения «медвежьего тренда». Рост добычи в Ливии, увеличение запасов бензина в США в разгар автомобильного сезона и переполненные танкеры с легкостью разрушают эффективность соглашения ОПЕК+.

«Валюты развивающихся экономик, прежде всего высокодоходные, на этом фоне страдают от очередного оттока горячего капитала. Рубль здесь находится в самом центре этой тенденции. Судя по стабильности внутреннего денежного и долгового рынков, значительную часть снижения обеспечивают не столько нерезиденты, сколько локальные игроки. Опасаясь расжатия пружины керри-трейд под натиском потока негативных новостей, они активно избавляются от рублей», – обращают внимание эксперты.

По их оценке, очевидно, что в ближайшие недели нефтяной рынок лишен шансов на сколько-нибудь заметный восстановительный рост. Это значит, что и у российской валюты поводов для возвращения к прежним максимумам немного.

«Даже приближение пика по налоговым платежам пока не оказывает сдерживающего эффекта для рубля. Важным в этой ситуации будет следить за поведением рублевых активов, особенно долгового рынка, которые будут отражать поведение нерезидентов на российском рынке. Если ОФЗ начнут дешеветь без особых причин, рубль может показать куда более заметное ослабление», – отмечают аналитики.

Эксперты «Промсвязьбанка» обращают внимание, что в районе $43-45 за баррель нефть все же может нащупать «дно», поскольку более низкие ценовые уровни уже не выгодны и уводят сланцевиков США за точку безубыточности.

Впрочем, действия биржевых спекулянтов могут резко измениться даже без весомого повода, как это обычно и происходит.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.17

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