Доллар упал до 59 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь заметно подешевели по отношению к российскому рублю. На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 59 рублей, евро упал до 66 рублей. По оценкам аналитиков, укрепиться отечественной валюте помогли подрастающие мировые цены на нефть.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения Банком России официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара снизился до 59,0014 рубля. Однако в ходе торгов «американец» опускался еще ниже – до 58,87 рубля. В то же время курс евро также заметно упал и колеблется вблизи отметки 66 рублей.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,6564 рубля, евро – 66,6780.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне очередных попыток восстановления мировых цен на нефть. Североморское «черное золото» марки Brent прибавляет в стоимости почти 1% и торгуется около $46 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $43,49 за баррель.

Комментируя ситуацию на рынке аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский обратил внимание, что в настоящее время нефть «перепродана», что может означать восстановление котировок в обозримой перспективе, что в свою очередь поддержит сырьевые валюты, в том числе рубль.

«Мы отмечаем, что все факторы в пользу снижения рубля остаются в силе, однако в пользу возможной краткосрочной коррекции говорит сильная локальная перепроданность рубля. Также коррекцию рубля может поддержать коррекция нефтяных цен», – говорится в обзоре эксперта.

Аналитик также отметил, что хотя с февраля нефть подешевела на 20,6%, и существующие ценовые уровни уже достаточно привлекательны для тактических покупок.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.06.17

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