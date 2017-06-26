Путин готов к встрече с Трампом в любое удобное для него время

В Кремле прокомментировали нежелание американского истеблишмента проводить полномасштабную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москва готова организовать переговоры лидеров в том формате, который будет удобен американским коллегам.

Песков обратил внимание, что первая личная встреча президентов России и США должна состояться 7-8 июля в рамках саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге, а формат этого мероприятия не так уж важен.

«Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время и так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот», – цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что президент США с нетерпением ожидает встречи с Путиным в Гамбурге и «призывает организовать полномасштабную двустороннюю встречу, обеспечить доступ СМИ и провести подготовку необходимых протоколов, обычных для подобных переговоров».

По информации Associated Press, Госдепартамент и Совет национальной безопасности США без восторга приняли подобную инициативу Трампа и призвали его к сдержанности.

Источники издания отмечают, что советники предложили Трампу организовать быструю неформальную встречу с Путиным, или вовсе провести переговоры по стратегической стабильности, которые не требуют присутствия президентов и ведутся представителями американской и российской делегаций.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.06.17

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