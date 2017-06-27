Нефть подорожала до $46 за баррель: аналитики прогнозируют новое падение

Мировые цены на нефть подорожали до $46 за баррель, что спровоцировало укрепление российской валюты. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара опустился 58,75 рубля, евро – до 65,85, что ниже официальных курсов, установленных Банком России на сегодня.

Напомним, официальный курс «американца» составляет 59,0014 рубля, «европейца» – 66,0816.

Как отмечают аналитики, рост нефтяных котировок произошел на фоне закрытия биржевыми игроками коротких позиций, но опасения насчёт сохраняющегося избытка предложения сырья сдержали дальнейший подъём рынка, передает Reuters.

На прошлой неделе хедж-фонды сократили чистые длинные позиции по обеим маркам – WTI и Brent – до минимального значения за 10 месяцев, что, по мнению аналитиков, говорит об утрате инвесторами веры в способность Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выровнять баланс на мировом рынке нефти.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в Нигерии и Ливии.

Иран, который в рамках сделки может незначительно увеличить объём собственного производства ради восстановления утраченной доли рынка, сообщил, что добыча нефти в стране преодолела отметку 3,8 млн баррелей в сутки и к марту может достичь 4 млн баррелей в сутки.

Производство сланцев в США выросло почти на 10% по сравнению с прошлым годом, а количество активных буровых установок там достигло максимального значения за более чем три года.

Кроме того, замедление темпов роста спроса в ключевых азиатских странах-импортёрах нефти только усиливает сомнения игроков рынка в его скором восстановлении.

Москва, Анастасия Смирнова

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