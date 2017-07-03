Доллар опять стал дешевле 59 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь подешевели по отношению к российскому рублю на фоне повышения мировых цен на нефть. На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 59 рублей, евро снизился до уровня в 67 рублей. Однако аналитики прогнозируют большую спекулятивную игру против российской валюты.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара упал до 58,9695 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 67 рублей.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 59,3862 рубля, «европейца» – 67,8072.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть. Североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $49 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $46,29 за баррель.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что позитив для рубля может скоро завершиться. Количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление российской валюты впервые с января 2016 года оказалось больше, чем ставок на его укрепление, показали последние данные комиссии по фьючерсной торговле США. За отчетную неделю, завершившуюся во вторник, 27 июня, «быки» увеличили длинные позиции по фьючерсам на курс рубля (торгуются на чикагской бирже CME) на 19%, с 4128 до 4906, но «медведи» нарастили короткие позиции сразу вдвое – с 2696 до 5574, пишет РБК.

Последний раз до этого чистая позиция (разность между количеством длинных и коротких позиций) хедж-фондов по рублю была отрицательной четыре недели подряд в декабре 2015 – январе 2016 года. В те два месяца курс доллара подскочил примерно с 67 рублей до 83 рублей. После этого хедж-фонды ставили только на укрепление рубля, а в октябре 2016 года их чистая длинная позиция по фьючерсам на российскую валюту была на историческом максимуме (32,3 тысячи контрактов).

Ранее российские власти не раз анонсировали ослабление рубля этим летом. Минэкономразвития в своем базовом прогнозе закладывает курс доллара 64,2 рубля в среднем за 2017 год и 68 рублей на конец года. Слабеть рубль будет за счет ухудшения сальдо платежного баланса, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.07.17

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