ЦБ отозвал лицензию у «Московского Национального Инвестиционного Банка»

«Московский Национальный Инвестиционный Банк» лишился лицензии за «осуществление сомнительных транзитных операций». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – говорится в пресс-релизе ЦБ.

Сообщается, что кредитная организация проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». При этом у собственников и руководства отсутствовало намерение «осуществлять мероприятия по нормализации деятельности».

В настоящий момент назначена временная администрация – до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.17

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