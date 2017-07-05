Биржевой курс доллара поднялся к отметке 60 рублей

Сегодня днем американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне снижения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара поднялся к отметке в 60 рублей, евро подорожал до 68 рублей.

К 14:00 мск биржевой курс «американца» составил 60,09 рубля, «европейца» – 68,04. Тем не менее, официальные курсы валют на завтра, 6 июля, будут ниже этих значений. Банк России установил доллар на уровне 59,5787 рубля, евро – 67,6754.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне снижения мировых цен на нефть, не удержавшихся на уровне $50 за баррель. «Черное золото» марки Brent продается сейчас с понижением почти на 1% на отметке $49,14 за баррель, американская нефть марки WTI колеблется вблизи $46,5 за баррель.

Нефтяные котировки ускорили снижение после публикации данных о росте экспорта участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В частности, поставки сырья в июне увеличились второй месяц подряд, передает Reuters. Показатель составил 25,92 млн баррелей в день в июне, что на 450 тысяч больше по сравнению с маем и на 1,9 млн больше, чем год назад.

«Атмосфера становится хуже для нефтяных цен. Рост цен просто исчерпал себя, что неудивительно, учитывая новости о росте поставок ОПЕК», – цитирует Reuters аналитика Commerzbank Карстена Фрича.

Повлиять на динамику нефтяных котировок может статистика о динамике запасов нефти в США, выходящая с задержкой на день из-за вчерашнего американского праздника. В частности, официальная статистика Управления энергетической информации выйдет в четверг в 18:00 мск, а сегодня поздно вечером – от Американского института нефти.

Как считает Евгений Волков из «Росевробанка», ключевой причиной негативной динамики рубля является также фактор платежного баланса, а также потеря интереса инвесторов к российскому госдолгу. По его мнению, на текущей неделе ослабление рубля продолжится, «если, конечно, на встрече Путина и Трампа не произойдет резкого «потепления отношений».

Давление на рубль оказывает также снижение привлекательности российских активов для иностранного спекулятивного капитала из-за сокращения процентного дифференциала ставок ФРС-ЦБР, угрозы новых санкций США, а также на фоне ужесточения риторики крупнейших мировых центробанков, в том числе ЕЦБ и Банком Англии, что в дальнейшем приведет как к сокращению источников дешевого фондирования, так и к перераспределению инвестиционных потоков.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 05.07.17

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