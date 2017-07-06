Доллар официально стал дороже 60 рублей: «американец» вырос на 66 копеек

Банк России заметно повысил на завтра, 7 июля, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар поднялся в цене на 66 копеек до 60,2426 рубля, евро подорожал на 70 копеек до 68,3814 рубля. Однако биржевые курсы «американца» и «европейца» вновь опускаются на фоне попыток восстановления мировых цен на нефть.

В настоящее время североморское «черное золото» марки Brent после вчерашнего обвала дорожает почти на 1,5% и торгуется на уровне $48,54 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $45,87 за баррель.

Как отмечают аналитики, накануне цены на нефть, потянувшие вниз влез за собой российскую валюту, странным образом (-4%) отреагировали на данные API, которые указали на снижение запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. «Неделей ранее реакция на рост запасов нефти по данным Минэнерго США была также обратной», – говорится в обзоре финансистов банка «Зенит».

По оценке экспертов, нефтяной рынок становится менее предсказуем, поскольку движение котировок вызывают незначительные и противоречивые факторы.

«Рубль вчера потерял по 1% к доллару и евро, что достаточно мало по меркам снижения нефтяных цен. В текущей ситуации сложно отделить влияние двух основных факторов для российской валюты – динамики цен на нефть и изменению вектора иностранного капитала. Судя по динамике внутреннего долгового рынка, осторожное сокращение позиций в рубле и рублевых активах продолжается», – отмечают аналитики.

Финансисты «БКС Экспресс» со своей стороны обращают внимание, что против рубля играет неопределенность по поводу встречи G20 и переговоров президентов РФ и США на фоне роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

«Вчера возобновились продажи в Российских ОФЗ, по причине роста волатильности национальной валюты. Временное падение спроса на госдолг со стороны нерезидентов может лишить рубль еще одного фактора поддержки», – говорится в обзоре аналитиков.

Москва, Анастасия Смирнова

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