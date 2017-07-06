Суд оценил оправдание терроризма в соцсетях: пять лет лишения свободы

Сегодня Московский окружной военный суд признал жителя Москвы Николая Орловского и жителя Дербента Сулеймана Оруджева виновными в оправдании терроризма. Как сообщила пресс-служба ФСБ РФ, они получили по 5 лет и 2,6 года лишения свободы соответственно.

Установлено, что с 2013 по 2015 год Орловский под вымышленными именами выкладывал в социальных сетях видеоматериалы, оправдывающие террористическую деятельность, и призывы членов «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) к участию в терроризму.

Кроме этого Орловский и Оруджев, общаясь в соцсетях с несовершеннолетней жительницей Ярославской области, которая страдала расстройством психики, склонили ее к вступлению в состав бандформирований на территории Северо-Кавказского региона и участии в планировании террористических актов.

В результате Орловский был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом суд учел, что подсудимый активно содействовал следствию, разоблачил своего соучастника – Оруджева и предоставил следствию информацию в отношении других лиц, причастных к террористической деятельности.

Оруджев приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.17

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