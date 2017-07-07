Нефть снова ниже $47: биржевой курс евро поднялся выше 69 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю на фоне активизировавшегося снижения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара достиг отметки 60,5 рубля, евро поднялся выше 69 рублей впервые с ноября прошлого года.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара поднялся на 13 копеек до 60,3792 рубля, хотя в пике достигал уровня 60,5 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 69 рублей, а максимальный курс сделки составил 69,09 рубля за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 60,2426 рубля, евро – 68,3814. Официальный курс доллара на выходные и понедельник установлен на уровне 60,3792 рубля (+13,66 копеек), евро – 68,9470 рубля (+56,56 копеек).

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне значительного падения нефтяных котировок. Североморское «черное золото» марки Brent дешевеет почти на 2,5% и продается по $46,93 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI теряет в стоимости 2,6% и торгуется на уровне $44,39.

Падение котировок произошло после публикации данных о росте производства сырья в США. Нефтедобыча в стране на прошлой неделе увеличилась до 9,34 млн баррелей в сутки, показали вчерашние данные Управления энергетической информации (EIA), передает Reuters.

Аналитики, которых цитирует агентство, обращают внимании, что американские производители достигли уровня добычи, наблюдаемого до тропического шторма в Мексиканском заливе. «США вернули себе роль основного региона, продолжающего заливать рынок избыточным предложением. Учитывая сказанное, рекомендуем ставить на неизбежное возвращение котировок нефти ниже $45 за баррель», – говорится в аналитическом обзоре компании Amarkets.

Аналитики также обращают внимание, что в фокусе внимания бирж сегодня первая встреча президентов России и США Владимира Путина и ДональдаТрампа, итоги которой могут задать сильный импульс при прояснении направления движения российско-американских отношений.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.07.17

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