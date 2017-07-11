Доллар подорожал почти до 61 рубля

Сегодня утром американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю, несмотря на попытки повышение нефтяных котировок. На торгах на Московской бирже курс доллара поднялся почти до отметки 61 рубль, евро вновь перешагнул уровень в 69 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара вырос на 44 копейки до 60,7397, хотя в ходе торгов достигал отметки 60,91 рубля. В то же время евро продавался на бирже вблизи 69,2 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 60,3014 рубля, евро – 68,7737.

Утренние валютные торги проходили на фоне повышения нефтяных котировок, что обычно способствует укреплению рубля. Североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $47 за баррель, однако сейчас вновь перешло к снижению. Котировки снижаются на 0,5% и находятся на отметке $46,64 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $44,19 за баррель (-0,47%).

Комментируя ситуацию на рынке, главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой, слова которого цитирует «Прайм», отметил, что сразу после открытия торгов на рынке появился уверенный спрос, предположительно, со стороны локального игрока.

«Пока неясно, какова природа этого спроса: если это краткосрочный интерес, то дальнейший апсайд доллара может быть быстро нивелирован. Если же это более продолжительные покупки, то рубль может завершить консолидацию возобновлением умеренно негативного тренда», – говорится в обзоре эксперта.

Полевой также обратил внимание, что сегодня публикуются данные по платежному балансу РФ за второй квартал 2017 года, и если цифры окажутся хуже ожиданий, не исключено негативное влияние на общие настроения в рубле.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль понижается к доллару и евро из-за снижения интереса участников торгов к операциям к carry trade. Цены на нефть, хоть и демонстрировали умеренное повышение, в целом находятся в довольно узком диапазоне. Трейдеры ждут возможного разрешения вопроса ограничения производства нефти в Нигерии и Ливии, так как рост мирового предложения «черного золота» продолжает тревожить рынок.

Аналитики Reuters подчеркивают, что в целом нефтяной рынок, от которого зависит курс российской валюты, остаётся слабым: инвесторов беспокоит рост предложения сырья, сохраняющийся вопреки действию глобального пакта ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

«ОПЕК и России нужно понять одну простую вещь: рост добычи (нефти) в других странах нивелирует эффект от сокращения производства сырья в рамках соглашения», – прокомментировали ситуацию аналитики BNP Paribas, понизив прогноз средней цены на североморскую смесь до $51 (–$9) за баррель в 2017 году, на американский сорт – до $49 (–$8) за баррель.

Стоит отметить, что на ситуацию с курсом российской валюты наверняка может повлиять и тот факт, что западные биржевые спекулянты сделали ставку на дальнейшее ослабление рубля. Как отмечали накануне аналитики банка «Зенит», Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) зарегистрировала резкое увеличение – почти в четыре раза – таких контрактов (с 668 до 2794).

Всего за прошлую неделю российская валюта потеряла 2,4% к доллару, войдя в тройку худших валют для carry-trade вместе с турецкой лирой и южноафриканским рандом.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.07.17

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