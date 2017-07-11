Трамп «сдает назад»: нужно ждать гонки кибервооружений

Президент США Дональд Трамп не выдержал «истерики в Вашингтоне» и дал задний ход в отношениях с РФ после казалось бы успешной встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Против России готовятся кибератаки со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение высказал известный политолог Сергей Марков.

«Трамп под давлением своих врагов сдает назад после встречи с Путиным: отказывается де-факто от договоренности по созданию рабочей группы по кибербезопасности», – обратил внимание Марков в своей публикации в «Фейсбуке».

По мнению эксперта, вашингтонский негатив доказывает – там «прекрасно знают, что никакой серьезной угрозы от России США в киберпространстве не имеют», а если бы имели – «работали бы над ее снижением в этой рабочей группе».

Марков считает, что, прикрываясь истерикой вокруг якобы российских хакеров, американские спецслужбы сами готовят кибератаки против России.

«Те кибератаки, о которых еще говорил бывший вице президент Джо Байден, – напоминает политолог. – Готовятся взорвать те кибербомбы, которые в российские системы были заложены по приказу бывшего президента Обамы».

Именно поэтому, как считает Марков, Вашингтон не заинтересован в совместной с Россией работе – в США наращивают кибервойска.

«Нас ждет гонка вооружений в киберпространстве. Точнее – она уже идет. И Россия не должна оказаться в ситуации 22 июня 1941 года», – заключает политолог.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.07.17

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